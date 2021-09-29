Ракетный комплекс «Искандер-М» вызывает на Западе противоречивые мнения. Одни высокопоставленные военные считают его угрозой для всей Европы, а другие называют «слабым и застенчивым». Однако факт остается фактом – размещая этот ОТРК в Калининградской области Россия может в случае необходимости «достать» до большинства европейских столиц, пишет вьетнамское издание Soha.

Авторы публикации, эксклюзивный перевод которой представлен порталом discover24.ru, пишут, что после модернизации дальность «Искандера» увеличилась до 500 километров. Это означает, что удар, нанесенный Россией из Калининградской области, способен «накрыть» Таллин, Ригу или Вильнюс, а также Варшаву. Именно прибалтийские страны и Польша сейчас больше всех напрашиваются на конфликт с РФ, поэтому использование ОТРК будет весьма кстати, чтобы охладить горячие головы в этих государствах.

Кроме того, «Искандер» способен атаковать пригороды шведской столицы Стокгольма, до которой от Калининграда 534 километра или немецкого Берлина. Расстояние до последнего составляет 527 км.

Но и это еще не все. России никто не помешает развернуть оперативно-тактический ракетный комплекс в Сирии и ударить с его помощью по Анкаре, которая слишком увлеклась игрой в двух командах одновременно ради собственной выгоды.

Слухи несколько преувеличены?

Некоторые западные эксперты не верят в могущество «Искандеров». Им больше нравится версия о том, что российских ОТРК был легко уничтожен израильским ЗРК «Барак-8» во время Второй Карабахской войны. Этот фейк периодически повторяется снова и снова, хотя давно получены неопровержимые доказательства недостоверности информации. Это неудивительно, ведь западные эксперты верят исключительно в то, что им выгодно.

В распоряжении России имеется 150 комплексов «Искандер». Количество ракет точно не знает никто, поэтому гадать нет никакого смысла. Известно, что именно эти ОТРК будут открывать огонь первыми, если НАТО вдруг решит развязать войну против России. В случае глобального ядерного конфликта, после него будут пущены в ход и баллистические ракеты «Ярс» и прочие.

Авторы отмечают, что все заявления о слабости «Искандера» доносятся из США и других стран, до которых не могут достать ракеты. Европа же более осторожна в оценках. И в отношениях с Россией, так как страх перед ОТРК сдерживает более жесткие действия и высказывания.

Универсальный ракетный комплекс

По словам экспертов, «Искандер» является достаточно простым ракетным комплексом, состоящим из командирской и обзорной машин, транспортов материально-технического обеспечения и перевозки ракет, а также пусковой установки.

Главное преимущество комплекса, пугающее Европу – это его универсальность. Все дело в том, что пусковая установка ОТРК способна использовать несколько видов ракет. От которых во многом зависит нанесенный потенциальному противнику урон.

Так, основными являются крылатые ракеты Р-500 или 9М728, а также полубаллистические боезаряды 9М723. Дальность их полета достигает 500 километров. Также планируется использование на «Искандерах» наземной версии ракет «Калибр», которые сейчас устанавливаются на корабли и подводные лодки. Этот боезаряд увеличит дальность поражения целей до 5740 километров и превратит ОТРК в угрозу для гораздо большего числа стран.

Авторы отмечают, что возможности «Искандеров» не изучены до конца западными экспертами, так как Россия не дает им сделать это. На учениях она запускает ракеты на минимальную дальность, делая ставку на точность. Этот показатель является достаточно высоким, что неудивительно. Ведь боезаряды Р-500 оснащены инерциальной головкой самонаведения, а наземные «Калибры» – системой навигации, позволяющей отслеживать ситуацию на местности и в зависимости от нее осуществлять маневры.

Ракеты Р-500 имеют и еще одну особенность. Они могут попадать по движущимся целям, причем отклонение от них не превышает 5 метров, что означает гарантированное поражение. Также при приближении к мишени она разгоняется до скорости в 3 Маха, благодаря чему сводится к минимуму риск перехвата боезаряда.

Ракета 9М729 стала причиной расторжения Соединенными Штатами договора о боеприпасах средней и малой дальности, так как с ней «Искандеры» могут наносить удары не только по Европе.

Авторы отмечают, что возможности «Искандеров» не изучены до конца западными экспертами, так как Россия не дает им сделать это. На учениях она запускает ракеты на минимальную дальность, делая ставку на точность. Этот показатель является достаточно высоким, что неудивительно. Ведь боезаряды Р-500 оснащены инерциальной головкой самонаведения, а наземные «Калибры» – системой навигации, позволяющей отслеживать ситуацию на местности и в зависимости от нее осуществлять маневры.

Ракеты Р-500 имеют и еще одну особенность. Они могут попадать по движущимся целям, причем отклонение от них не превышает 5 метров, что означает гарантированное поражение. Также при приближении к мишени она разгоняется до скорости в 3 Маха, благодаря чему сводится к минимуму риск перехвата боезаряда.