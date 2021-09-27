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ВМС Соединенных Штатов во все времена славили свой собственный флот, заявляя, что ему нет равных в мире. Однако сейчас они явно опасаются ЧФ России и уже не демонстрируют такой уверенности, как десятилетие назад, пишет вьетнамский портал Soha.

Эксперты отмечают, что США боятся российского флота. Он постоянно модернизируется, каждый год получает десятки новых кораблей, катеров, подводных лодок, что делает его сильнее. Кроме того, российские инженеры вооружают корабли новейшими видами ракет. Это и «Калибр-НК», и гиперзвуковые «Цирконы», которые должны поступить на флот уже в следующем году.

Кроме того, после воссоединения с Крымом Россия получила возможность на вполне законных основаниях перекрывать свои территориальные воды у полуострова, что всегда вызывает у США чувство обеспокоенности, густо замешанное на страхе. Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», пишут, что если раньше ВМС США были уверены в безоговорочной победе своего Шестого флота в Черном и Средиземном морях, то сейчас от этой уверенности не осталось и следа.

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