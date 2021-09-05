Несколько дней назад Стратегическое командование США выступило с заявлением, что ядерная мощь Китая скоро превзойдет Россию. Многие СМИ, в том числе и российские, постарались «поймать хайп» и представили это чуть ли не как уже свершившийся факт. Что по этому поводу думают в самом Китае?

Китайский портал QQ-Tencent считает, что заявление Стратегического командования США призвано доказать так называемую «китайскую угрозу», чтобы скорее продвинуть модернизацию своих ядерных ударных сил. Но, по мнению издания, только этим причины раздувания в США «китайской угрозы» не ограничиваются.

QQ-Tencent отмечает, что во-первых, Соединенные Штаты хотят втянуть Китай в «ядерные переговоры» между США и Россией, а затем использовать это, чтобы ограничить ядерную мощь Китая. Конечная цель – добиться ситуации, когда Соединенные Штаты всегда будут превосходить ядерную мощь Китая. Всем известно, что ядерные силы США и России находятся на примерно одинаковом уровне. Обе стороны знают, что происходит друг у друга. Соединенные Штаты явно не удовлетворены этим статус-кво, потому что его текущая стратегия заключается в том, чтобы противостоять и Китаю, и России одновременно США. Нынешний договор по стратегическому ядерному оружию может ограничить только Россию, но не может ограничить Китай. Конечно, Соединенные Штаты не будут с этим мириться.

Во-вторых, Соединенные Штаты ищут способ оправдаться, чтобы просить у Конгресса денег для масштабного обновления и расширения своего ядерного арсенала. Американские военные признают, что, если они попросят у Конгресса денег на основании «ядерной угрозы России», они вряд ли получат все желаемое. Потому что Конгресс США также знает, что ядерные силы Соединенных Штатов и России в основном равны, и что экономическое развитие России все еще сильно отстает от США. Как бы они ни смотрели на Россию, она не будет представлять прямой и непосредственной угрозы в США в ближайшем будущем. Поэтому, когда дело доходит до Китая, Конгресс США готов принимать во внимание такое соображение.

В-третьих, Соединенные Штаты стремятся повлиять на российско-китайские отношения. Это попытка использовать риторику о Китае, «превосходящем Россию», чтобы создать ощущение кризиса внутри России, тем самым подорвав взаимное доверие между Китаем и Россией. Но Россию столь явно не обманешь: с одной стороны, запасы российского ядерного оружия являются крупнейшими в мире, они насчитывает более 6000 заявленных ядерных боеголовок, и Китаю, со всей очевидностью, очень далеко до таких масштабов. С другой стороны, это не первый случай, когда США поступают аналогичным образом: когда американский репортер брал интервью у Путина, он спросил, обгонит ли китайский авианосец Россию, будет ли он представлять угрозу для России? Путин сразу же спросил, сколько авианосцев сейчас у США? Когда репортер назвал их число, Путин тут же указал: «Намного больше, чем Китай». К ситуации по «ядерному потенциалу» так же применимы прозвучавшие слова Путина: Россия четко знает, кто ей друг, а кто враг.

«Кроме того, действия США направлены на отвлечение внимания внутри страны, чтобы снизить внимание американцев к провалу операции США в Афганистане и провалу борьбы с эпидемией коронавируса. В Соединенных Штатах уже царит неразбериха. Когда в таких условиях высокопоставленные официальные лица США не думают о том, как управлять внутренними делами, а постоянно размышляют о «китайской угрозе» – это всего лишь старый трюк. Но не забывайте, всегда бывают случаи, когда уловки проваливаются», – заключает QQ-Tencent.