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Зенитно-ракетные комплексы С-200, имеющиеся в распоряжении сирийской армии, долгое время считались абсолютно бесполезными из-за относительно небольшой дальности действия. Однако они сослужили хорошую службу, пишет портал Avia.Pro.

Авторы публикации поясняют, что когда Сирия привела в действие комплексы С-200, многие эксперты решили, что она пыталась уничтожить израильские беспилотники. Однако ход Дамаска оказался военной хитростью. Он позволил точно определить местоположение систем ПВО Израиля.

Преимущества от этого шага получила не только Сирия, которая теперь сможет подавлять средства ПВО, но и Иран. В случае полномасштабного военного столкновения он сможет прорвать противовоздушную оборону Израиля и нанести смертоносный ракетный удар.

Фактически, одна атака сирийских С-200 позволила сделать израильскую ПВО абсолютно бесполезной, отмечают эксперты.

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