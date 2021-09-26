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Правительственные силы Сирии ведут активную подготовку к штурму провинции Идлиб, где окопались протурецкие джихадисты. Авторы портала Avia.Pro сообщают, что в распоряжении военнослужащих замечено новейшее вооружение, которое поставлено из России.

По словам экспертов, речь идет не только о стрелковом оружии, но и о ракетных комплексах, тяжелой боевой технике, противотанковых гранатометах и прочем. Все это подсказывает, что на этот раз наступательная операция будет максимально масштабной.

Напомним, что ранее транспортные самолеты ВКС РФ перебросили сирийских военных сразу в четыре провинции страны. Вполне вероятно, что они предпримут атаку на Идлиб с разных направлений, а также будут сдерживать турецких военных, которые обязательно попытаются поддержать террористов.

Также в провинции Идлиб очевидцы заметили танки Т-90 «Прорыв» российского производства. Не исключено, что правительственные войска сделают ставку на тяжелую технику, чтобы выбить джихадистов из региона.

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