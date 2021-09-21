В китайском информагентстве Sina отметили, что благодаря необычной особенности атомных субмарин российских ВМС, которую они демонстрируют в Арктике, Соединенные Штаты оказались в затруднительной ситуации.

Китайские эксперты отмечают, что арктический регион стратегически важен как для русских, так и для американцев, так как находится рядом с побережьем обеих стран. Кроме того, в нем в течение всего года моря покрыты льдами, что позволяет подлодкам без проблем скрываться за ними, оставаясь незамеченными для вражеских РЛС. При этом российские ракеты, выпущенные с АПЛ способны долететь до американских городов всего за 10 минут.

Однако перед пуском ракет подлодкам нужно для начала всплыть – здесь и раскрывается главная способность российских подводных лодок. Благодаря двойному корпусу они в отличие от американских субмарин могут без проблем пробить даже очень толстый лед. Это делает их более мобильными в плане выбора места для атаки.