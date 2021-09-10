Си Цзиньпин, лидер Китая, отметил, что в случае возникновения прямого столкновения между Соединенными Штатами и КНР под угрозой окажется все человечество.

В рамках своей беседы с американским президентом Джо Байденом председатель КНР сообщил, что при сотрудничестве между Вашингтоном и Пекином выгоду смогут получить не только обе стороны, но и весь мир. Однако в случае противостояния государств ущерб тоже будет нанесен всей планете.

Глава китайского государства добавил, что проводимая в последние годы американскими властями политика по отношению к Поднебесной стала причиной значительных осложнений во взаимодействии между странами. Цзиньпин отметил, что текущий политический климат идет вразрез с интересами обоих народов, поэтому заявил о необходимости его скорейшего изменения.