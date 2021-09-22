Священник прихода Карла Йохана в шведском городе Гетеборге Ларс Гардфельдт в знак протеста против «притеснения ЛГБТ» отказался регистрировать браки между мужчинами и женщинами. Он заявил, что Шведская церковь не права, так как поддерживает священнослужителей, отказывающихся венчать гомосексуальные пары.

Также Ларс Гардфельт высказался в том духе, что он не намерен признавать отношения между мужчиной и женщиной точно так же, как церковь не хочет признавать однополые пары. В то же время он отметил, что совсем не против традиционных гетеросексуальных отношений.

«Мы не должны больше рукополагать новых священников, выступающих против ЛГБТ. Мы не должны давать слово служителям церкви, передающим идею, что гомосексуалы — неполноценные люди», – высказал свое отношение к сложившейся ситуации священник.

Напомним, что Шведская церковь разрешила венчание гей-пар еще в 2009 году. Тогда же Епископом Стокгольским стала лесбиянка Ева Брунне.