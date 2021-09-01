читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Из-за вывода войск США из Афганистана, талибы (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации), захватившие власть в стране, могут объявить о независимости от кураторов из Пакистана. Даже несмотря на то, что последние оказывали им всяческую поддержку на протяжении двух последних десятилетий.

Такое предположение сделал историк Уильям Далримпл из Шотландии, который написал книгу о войне между Афганистаном и Англией, состоявшей в XIX столетии. Он опроверг заявление экспертов из Индии о пакистанском происхождении «Талибана». По словам эксперта, это афганское движение, которое выступает за жесткие пуританские взгляды местного крестьянства.

Также историк отметил, что талибам не удалось захватить власть в стране полностью. Теракты 26 августа в кабульском аэропорту продемонстрировали, что на территории Афганистана у них имеется довольно сильный соперник в лице Исламского государства (ИГ, ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация).

Вам может понравиться

Военный парад в Киеве показал лишь отсутствие у страны каких-либо достижений за 30 лет

Киев устроил «не совковый парад» на 30-летие Независимости страны и продемонстрировал, что за три десятилетия у Украины не появилось ни единого собственного достижения. Украинский журналист Дмитрий Василец рассказал, что на

На Украине обвинили ФСБ в попытке убить украинского военного специалиста

На Украине обвинили российского агента в том, что он якобы пытался расправиться с украинским специалистом. Соответствующее сообщение появилось на сайте СБУ. Как заявляется, задержанный человек, который, по информации СБУ, выполнял
  • Анна
  • 31.08.2021
  • читать 1 минуту

Вассерман: В случае войны с Россией США неминуемо накроет термоядерным цунами от “Посейдона”

Идея устроить у берегов Америки термоядерное цунами появилась еще в СССР. Однако тогда она имела несколько другие формы, рассказал политический обозреватель Анатолий Вассерман. Он поведал, что еще академик Сахаров предлагал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | город Мытищи: погода, 1 сентября – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Королев: погода, 1 сентября – небольшая облачность, до 29 °C | Подольск: погода, 1 сентября – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 1 сентября – облачно с прояснениями, до 27 °C |