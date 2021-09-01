Из-за вывода войск США из Афганистана, талибы (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации), захватившие власть в стране, могут объявить о независимости от кураторов из Пакистана. Даже несмотря на то, что последние оказывали им всяческую поддержку на протяжении двух последних десятилетий.

Такое предположение сделал историк Уильям Далримпл из Шотландии, который написал книгу о войне между Афганистаном и Англией, состоявшей в XIX столетии. Он опроверг заявление экспертов из Индии о пакистанском происхождении «Талибана». По словам эксперта, это афганское движение, которое выступает за жесткие пуританские взгляды местного крестьянства.

Также историк отметил, что талибам не удалось захватить власть в стране полностью. Теракты 26 августа в кабульском аэропорту продемонстрировали, что на территории Афганистана у них имеется довольно сильный соперник в лице Исламского государства (ИГ, ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация).