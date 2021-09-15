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Южная Корея и Япония бьют тревогу из-за действий КНДР, которая запустила два неизвестных боезаряда в сторону Японского моря. Они полагают, что это были баллистические ракеты.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава правительства Японии Ёсихидэ Суга созвали Советы национальной безопасности своих государств, чтобы обсудить ситуацию с корейскими ракетами. Японский премьер при этом заявил, что намерен подключить Сеул и Вашингтон, чтобы предпринять усилия для защиты граждан своей страны.

Напомним, что тревожные сообщения о неизвестных ракетах, направленных на Японию, опубликовало издание Kyodo News. Журналисты получили сведения от береговой охраны, которая обнаружила полет сперва одного, а чуть позже – и второго боезаряда.

Напомним, что после первого запуска Минобороны заявило, что Северная Корея совершает опасные для всего региона шаги.

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