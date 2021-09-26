Патрулирование на границе, для которого Сербия использовала истребители МиГ-29, может говорить о скором начале вооруженного столкновения с Косово, пишет портал Avia.Pro. Авторы напоминают, что оба государства наращивают силы на своих рубежах.

Так, Сербия уже перебросила к границе танки и продолжает ее облеты с применением истребителей. Косово, в свою очередь, выдвигает спецназ к пограничным переходам Брняк и Ярине.

Истребители МиГ-29 регулярно совершают вылеты на патрулирование. Они полностью вооружены и готовы к мгновенному ответу на любые агрессивные действия Приштины. Кроме того, Сербия задействует вертолеты Ми-35 для наблюдения за действиями косовской армии, не давая ей ни единого шанса на организацию провокаций.

Напомним, что сербский лидер Александр Вучич раньше призвал Запад заставить Косово отвести спецназ от границы.