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Россия ведет против Украины «злонамеренную деятельность» и обязана прекратить ее как можно скорее, говорится в проекте резолюции американских сенаторов, разработанном в честь 30-летия со дня независимости страны.

В документе сообщается также, что самыми важными событиями на Украине за 30 лет были провозглашение независимости, а также «Оранжевая революция» 2004 года и «Революция Достоинства» 2013–2014 годов. Все эти события указывают, что Киев стремится к демократии, но Россия, которая ведет деятельность, направленную «на дестабилизацию» ситуации в стране, этому мешает.

Украина также сотрудничает с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом, заявили сенаторы. Они призвали к новым санкциям против России, из-за которой бедный Киев никак не может побороть коррупцию в своей стране и вступить в эти авторитетные структуры.

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