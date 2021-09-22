Сергей Цеков, российский сенатор, прокомментировал недавние слова Тайипа Эрдогана, турецкого лидера, об «аннексии» Крымского полуострова русской пословицей про халву.

Член Совфеда отметил, что, сколько ни произноси слово «халва», а во рту от этого слаще не будет. Поэтому какое бы количество раз президент Турции не заявлял, что Крым якобы «аннексировала» Российская Федерация, и он не станет признавать его, текущая ситуация от этого никак не поменяется.

По мнению российского политика, Эрдогану следует трезво взглянуть на сложившуюся обстановку и осознать, что полуостров крайне важен для РФ. Он напомнил, что в этом регионе проживают большое количество русских. На нем также расположена главная морская база ЧФ. По этой причине Крым навсегда останется российской территорией.