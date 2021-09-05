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Недовольные заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об учениях «Запад-2021» выглядят как минимум странно, уверен политолог Евгений Сатановский. Он напоминает, что только в этом году Североатлантический альянс провел несколько полномасштабных маневров у самых рубежей России.

Эксперт заявил, что НАТО демонстрирует откровенно антироссийскую позицию и не упускает ни единой возможности побряцать оружием прямо у границ РФ. Но как только дело доходит до заранее запланированных и более, чем предсказуемых маневров российских войск, Североатлантический альянс начинает изображать из себя жертву и выть навзрыд. Особенно этим хорошо известны Прибалтика и Польша, которые воют громче всех безо всяких на то оснований.

«С нас — аттракцион невиданной щедрости, открытости и гостеприимства. Нам в ответ ничего, кроме проблем, требований в довольно хамском тоне и явной подготовки к войне», — отметил в своем Телеграм-аккаунте Сатановский.

Эксперт также пояснил, что если НАТО проводит учения исключительно для демонстрации своей силы и бряцания оружием, то Россия совместно с Беларусью преследуют конкретные оборонительные цены. Поэтому никакие посторонние глаза и уши в ходе маневров «Запад-2021», им совершенно не нужны.

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