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«Занудные» западные чиновники становятся все больше похожими на бомжей, предъявляющий пьяные претензии, которые ничего, кроме брезгливой жалости, не вызывают, заявил политолог Евгений Сатановский. Так он прокомментировал требование представителя Госдепартамента США Амоса Хихштейна увеличить объемы газа, транспортируемые через украинскую ГТС.

Сатановский отметил, что маршруты поставок газа из России – не «собачье дело» США. При этом он не забыл извиниться перед собаками за столь нелицеприятное сравнение.

Политолог также заявил, что у американских политиков выработался условный рефлекс. Он срабатывает при словах «поставки газа, Украина, Европа или Россия» и заставляет сразу же что-то требовать.

По мнению Сатановского, только Москва решает, кому, когда и как она будет продавать свои природные ресурсы. Если же США так волнует судьба Европы, они вполне могут проложить свой газопровод по дну океана и зарабатывать деньги на продаже своего «свободного» голубого топлива.

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