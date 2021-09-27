Соединенные Штаты натравят Австралию на Китай, после чего оставят ее один на один с сильным противником, уверен политолог Евгений Сатановский. Он также отметил, что главная цель создания военно-политического союза AUKUS – заполучить австралийскую территорию для размещения многочисленных американских баз и давления на Пекин.

Эксперт отметил, что третий участник нового альянса – Великобритания, – находится слишком далеко от Китая и на роль жертвы не совсем подходит. Зато территория Австралии для этой цели годиться. США разместят там новые базы и будут заниматься привычным для них делом – провокациями. Намереваясь столкнуть Канберру и Пекин в очередной войне.

При этом Вашингтон по своему обыкновению успеет вовремя ретироваться, если действительно запахнет серьезными боевыми действиями. Помогать Австралии воевать он не будет. Лондон тоже вряд ли вступится за «партнера» по альянсу AUKUS, поэтому Канберре придется выкручиваться в одиночку.