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Политолог-востоковед Евгений Сатановский не считает, что Турция восприняла распад Советского Союза как шанс заполучить под свой контроль Крым. Однако он отмечает некоторый парадокс в том, что Тайип Эрдоган не хочет признавать право на полуостров за Россией. Возникает эта странная ситуация по той простой причине, что турецкий президент считает Крым своим, уверен эксперт.

Сатановский отмечает, что Анкара точно знает, чей Крым, так как именно у нее Россия его отвоевала. Однако по упомянутой выше причинам Эрдоган продолжает называть «аннексией» воссоединение полуострова с Россией, а также заявлять, что признавать его российской территорией не собирается. Президент Украины выражает за это благодарность турецкому коллеге, однако тот старается совсем не для Киева.

Эрдогана поддерживают и турецкие политики, которые неоднократно высказывали претензии из-за ситуации с крымскими татарами. В Турции, напомним, их считают родственным народом.

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