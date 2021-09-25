Популярный в США военный сайт Sandboxx оценил перспективы будущего российского бомбардировщика-невидимки, разрабатываемого под названием ПАК ДА. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

К концу 2020-х годов поле малозаметных бомбардировщиков обещает быть наполненным, более, чем когда-либо, поскольку Соединенные Штаты, Россия и Китай одновременно планируют разместить новые платформы примерно к этому сроку.

США находятся на завершающей стадии сборки не менее пяти прототипов B-21 Raider, что поставило Америку в лидеры в гонке за первый стелс-бомбардировщик нового поколения. Но оппоненты Америки на державном уровне, Россия и Китай, пытаются компенсировать технологическое превосходство США, выставив программы разработки бомбардировщиков-невидимок.

Согласно заявлениям российского правительства, программа ПАК ДА должна продвинуться немного впереди, чем китайский H-20: российский бомбардировщик планируется ввести в строй в 2027 году, а китайский – до конца десятилетия. По официальным сообщениям России, новый бомбардировщик будет использовать конструкцию «летающего крыла», во многом напоминающую американский B-2 Spirit и будущий B-21 Raider. Это будет дозвуковая платформа с большой полезной нагрузкой, которая будет включать крылатые ракеты, высокоточные бомбы и гиперзвуковое оружие.

К настоящему времени в России завершено строительство полноразмерного деревянного макета самолета, а также натурных и масштабных макетов потенциальных схем кабины экипажа. Для испытаний в аэродинамической трубе был также построен ряд более мелких композитных моделей. В прошлом месяце Россия объявила о работе над своим первым прототипом самолета с планами начать его испытательные полеты в 2023 году, что сделало заявленную цель по эксплуатации на 2027 год возможной, хотя и маловероятной.

Считается, что российские стелс-технологии отстают от американских и даже китайских конкурентов. Единственный в стране действующий истребитель-невидимка, Су-57, является наименее скрытным истребителем 5-го поколения, находящимся на вооружении на сегодняшний день, и перспективы для ПАК ДА не намного лучше. Фактически, заявления, уже сделанные в российских государственных СМИ, предполагают, что ПАК ДА может быть и не особо скрытным, объясняя это тем, что самолет будет использовать боеприпасы большой дальности для выполнения своей миссии, не покидая защитного «пузыря» российских систем ПВО.

Сообщения о предполагаемой полезной нагрузке ПАК ДА значительно различаются. Ранние заявления утверждали, что она составит до 30 тонн, в то время как в более поздних говорилось о более впечатляющих 36 тоннах. Американский конкурент B-21 Raider, как ожидается, будет нести нагрузку порядка 13,6 тонн, в то время как находящийся в эксплуатации B-2 Spirit способен нести до 18 тонн. Эта сравнительно большая грузоподъемность может быть едва ли не главной причиной того, что российские официальные лица заявили о новом бомбардировщике, что он «превзойдет» возможности B-21.

Также ожидается, что ПАК ДА каким-то образом будет взаимодействовать с бортовыми дронами, хотя подробностей об этом пока мало. Среди доступных вооружений будут новейшие гиперзвуковые ракеты, которые разрабатывает Россия. Первым, несомненно, будет Х-47М2 «Кинжал» – гиперзвуковая ракета воздушного базирования с заявленной дальностью более 2000 километров и заявленной максимальной скоростью, превышающей 10 Махов. Ракета может нести как обычные, так и ядерные боеголовки с максимальной ядерной мощностью около 500 килотонн. В прошлом месяце Россия объявила о разработке еще одного оружия воздушного базирования, которое, вероятно, попадет в грузовой отсек ПАК ДА, – гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95.

Представляет ли ПАК ДА реальную угрозу?

Стратегический бомбардировщик выполняет задачи на средней и большой дальности, чтобы поразить вражескую инфраструктуру, укрепленные объекты и военные объекты. Стратегические бомбардировщики ставят под угрозу способность нации вести войну на фундаментальном уровне. Имея это в виду, можно счесть, что ПАК ДА представляет собой самую серьезную угрозу для Америки из всех российских оборонных программ, за исключением ядерных межконтинентальных баллистических ракет.

Но реальная ситуация намного сложнее. Насколько малозаметным будет этот бомбардировщик, еще предстоит увидеть, как и то, что эта программа может вообще никогда не быть реализованной.

Еще больше усложняют ситуацию для усилий по ПАК ДА новые серийные Ту-160, которые представляют собой сверхзвуковые бомбардировщики дальнего действия, способные нести колоссальные 40 тонн вооружения при движении со скоростью, превышающей 2 Маха. Если ПАК ДА окажется не столь скрытным, представляется маловероятным, что Россия отвлечет финансирование от Ту-160 на производство своих «летающих крыльев» в каких-либо значительных количествах.