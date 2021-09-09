Ряд СМИ опубликовали сведения о том, что боевые самолеты российских ВКС сбросили бомбы на военный конвой Турции в северной части Сирии.

Ни одна из сторон пока не подтвердила данную информацию, однако российские издания, сославшись на турецкую прессу, заявили, что бомбы падали прямо рядом с турецкими транспортными средствами. В Сети также появился видеоролик, на котором якобы демонстрируется соответствующий инцидент.

Однако на размещенных кадрах можно лишь заметить два броневика, которые медленно движутся по дороге, расположенной в окрестностях поселения Эсим. Журналисты отмечают, что в результате данной атаки ни один из турецких военнослужащих не пострадал. Эксперты считают, что турки везли боевикам в Сирии боеприпасы. Скорее всего, они оказались под ударом, так как прикрывали позиции террористов.