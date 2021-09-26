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В октябре россиян ожидает ряд важных изменений в различных сферах жизни.

Так, с началом нового месяца родители смогут получить пособия на детей только на карту «Мир». В случае её отсутствия пособия будут переведены на счёт в банке. У военнослужащих и силовиков будут повышены оклады с 1 октября. Увеличение составит 3,7%.

Частные клиники в октябре начнут проводить бесплатные вакцинации. Речь идёт о вакцинациях, которые организуются в рамках национального календаря. Кроме того, в частных клиниках будут делать прививки по профилактическим показаниям.

Нововведения касаются и потребительских кредитов, на которые будут введены ограничения. Будут увеличены коэффициенты риска по займам, которые выдаются гражданам, уже имеющим кредит.

Кроме того, 1 октября завершится действие отсрочки диагностических карт. Таким образом, водители, у которых срок действия истек в период с февраля по апрель, должны пройти техосмотр.

Ранее мы сообщали о том, что в октябре пенсионеры получат индексацию пенсии. Кроме того, пенсионерам, которым уже исполнилось 80 лет, увеличат пенсию.

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