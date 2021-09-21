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Издание Defence Blog сообщило, что Россия провела учения по нападению на Польшу. Об этом изданию рассказал некий неназванный источник.

Отработка атаки была совершена, как сообщает издание, во время недавних учений «Запад-2021». Как уточняется, речь идёт о нанесении ядерного удара по войскам НАТО, которые базируются в Польше. Источник рассказал, что Россия провела отработку контратак на случай, если будет начата война с США и НАТО. Указывается, что бомбардировщики Ту-22М3 осуществили маневры по нападению на военное командование США в Польше.

Также было заявлено, что САУ 2С7М «Малка» также провели отработку стрельбы специальными боеприпасами, которые имеют ядерную боевую часть.

Учения «Запад-2021» проводились с 10 по 16 сентября совместно с Белоруссией. Часть учений проводилась в Калининградской области, а также в Белоруссии.

Ранее польский генерал Мирослав Ружаньский заявил, что главной угрозой для страны является Россия. Он отметил, что Польша обязана внимательно следить за действиями России.

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