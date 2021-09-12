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Т-14 «Армата» – это не только легкий и грозный в бою, но еще и максимально защищенный российский танк, рассказал представитель «НИИ Стали» Александр Чистяков. Он пояснил, что конструкторы дополнили и без того эффективную активную броню «Афганит».

На этот комплекс защиты установили еще и радар с активной фазирующей решеткой, который призван обнаруживать воздушные цели. По словам Чистякова, теперь «Армата» оснащена активной, пассивной, динамической и прочими защитами.

Кроме того, стальная броня танка также несколько изменена в сторону повышения прочности. Для нее используется теперь собственная российская разработка 44-С-СВШ. Директор «НИИ Стали» Александр Корженевский рассказал, что научно-исследовательский институт оказывал содействие предприятию «Уралвагонзавод» в разработке технологии сварки корпуса боевой машины, а также в изготовлении других компонентов.

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