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Вадим Кулить, замглавы ЦПВС России, отметил, что ЗРПК «Панцирь-С», размещенный на базе Хмеймим в Сирии, смог сбить БПЛА, который был запущен террористами в Идлибе.

Согласно предоставленной журналистам информации, системы наблюдения за воздушными угрозами смогли обнаружить опасный беспилотник в полпервого дня. После этого была активизирована зенитная установка, которая нейтрализовала летательный аппарат на большом расстоянии от военного объекта.

Отмечается, что в ходе данного инцидента никто не пострадал. Представители ЦПВС вновь призвали боевиков перестать осуществлять вооруженные провокации и согласиться на мирное урегулирование сложившейся обстановки. Ранее Фейсал Микдад, глава сирийского МИДа, заявил, что Турция и Соединенные Штаты должны вывести свои вооруженные силы из Сирии, так как они находятся в стране незаконно.

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