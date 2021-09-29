На легких катерах, которые сейчас разрабатываются для обороны российского побережья, будет использоваться новейший боевой модуль «Нарвал». Он уже завершил испытания и в скором времени появится на вооружении ВМФ РФ.

Подробные характеристики боевого корабельного модуля не раскрываются, однако известно, что он будет управляться дистанционно. В качестве вооружения использован 12,7-миллиметровый пулемет «Корд». Кроме того, модуль оснащается тепловизором, лазерным дальномером. Главная его особенность – специальная система стабилизации, которая позволяет вести точную стрельбу даже при сильном волнении на море.

Гендиректор НПО «Электромашина», разработавшего «Нарвал», заявил, что модуль выиграл довольно жесткую конкуренцию. В настоящий момент планируется установка оборудования на катера. Также на него уже имеются заявки от других стран, поэтому МБК вполне может стать экспортным хитом. Игорь Афанасьев отметил, что хотя «Нарвал» и называется корабельным модулем, но он вполне может применяться и на наземных боевых системах.