Сразу в нескольких СМИ появилась информация об инциденте в Средиземном море, в ходе которого российский истребитель совершил облет натовского корабля. Уточняется, что произошло это неподалеку от российской военно-морской базы Тартус в Сирии.

Речь идет об истребителе Су-30СМ, который был вооружен двумя ракетами средней дальности Х-31. Получить какую-то информацию о корабле пока не удалось. Официальные сведения об инциденте также отсутствуют.

Ранее, напомним, сообщалось об обстреле американской базы на территории Сирии. Ответственность за эту атаку взяли на себя представители КСИР. Они заявили, что намерены требовать вывода войск из Арабской Республики сразу же после Афганистана и Ирака. Впрочем, США уже заявляли, что в настоящий момент не намерены уходить из Сирии.