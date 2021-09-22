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Российский десантный корабль «Цезарь Куников» везет в Сирию тяжелое вооружение, пишет портал Avia.Pro. Авторы ссылаются на турецких наблюдателей, которые при прохождении судна через пролив Босфор обратили внимание на сильную его осадку.

Фотографии, сделанные турецкими очевидцами, подтверждают это предположение. Десантный корабль действительно сильно нагружен. Нельзя исключать, что он идет именно в Сирию, чтобы доставить туда новое вооружение для борьбы с террористическими группировками.

Вполне вероятно, пишут авторы портала, что Россия готовит решающий штурм провинции Идлиб, в которой окопались протурецкие боевики. Об этом свидетельствует также недавнее появление в Тартусе сразу 4 субмарин проекта «Варшавянка» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту.

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  • Анна
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