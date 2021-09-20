На военно-морской базе в сирийском Тартусе появилось 4 дизель-электрических субмарины проекта «Варшавянка», сообщает портал Avia.Pro. Авторы упоминают также еще об одной подводной лодке, которая «на кого-то охотится» в Средиземном море.

Все подлодки вооружены ракетами «Калибр-ПЛ». Сообщается, что совсем недавно субмарин было шесть, что может означать стремление Москвы не только закрепиться, но и существенно усилить свои позиции в регионе.

Пятая подводная лодка, которая еще не прибыла в Тартус, скорее всего выполняет секретное задание. Она может сопровождать танкеры с нефтью из Ирана, прикрывая их от атак израильских самолетов, либо вести наблюдение за натовскими кораблями.

Авторы портала отмечают, что в настоящий момент нет никакой информации о цели пребывания субмарин в Тартусе и о готовящихся военных операциях.