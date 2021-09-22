На таджикском полигоне Ляур, что на границе с Афганистаном, российские снайперы провели учения с использованием крупнокалиберных винтовок АСВК-М «Корд-М». Это оружие обеспечивает поражение целей с большой дистанции и позволяет стрелку оставаться недосягаемым противника.

Тренировки снайперов проведены на фоне стремительно изменившейся ситуации в соседнем Афганистане. Напомним, что после вывода войск США из страны власть там захватили боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что винтовки «Корд-М» лишь недавно поступили на вооружение 201-й базы ВС России. В ходе учений снайперы должны были вести огонь по целям, находящимся на расстоянии от 500 метров до двух километров.

РФ усиливает свою военную базу. Туда уже переброшены ПЗРК «Верба», противотанковые комплексы «Корнет», а также боевые машины пехоты БМП-2. Помимо этого планируется доставка на базу 30 новых танков.