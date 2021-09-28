В информационном агентстве Conflict TR заявили, что в северо-западной части Сирии несколько истребителей ВКС РФ оказались под обстрелом зенитных комплексов боевиков.

Отмечается, что данное происшествие случилось в окрестностях Африна примерно в двенадцать часов ночи. Российские воздушные суда пролетали над населенным пунктом, когда по ним был открыт огонь из зенитных орудий. Журналисты указывают на то, что протурецкие наемники не смогли сбить истребители.

Практически сразу же после данной атаки в городе прогремел сильный взрыв. Эксперты предполагают, что российские войска осуществили контратаку, нанеся удар по боевым установкам террористов. В настоящее время в северной области данной республики все еще наблюдается напряженная ситуация. Ранее сюда прибыла очередная турецкая военная колонна.