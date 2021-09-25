Группировка террористов, которая двигалась на помощь протурецким джихадистам в сирийском Идлибе, скорее всего уничтожена мощным ударом бомбардировщика российских ВКС, написали журналисты портала Avia.Pro.

Они опубликовали фотографии атаки, на одной из которых видна очень яркая вспышка. Мощная авиабомба упала в провинции Алеппо рядом с городом Дарат Изза, где боевики как раз готовились к переходу в Идлиб. По мнению представителей сирийской прессы, вся группировка была уничтожена вместе с техникой.

Напомним, что в Идлибе сейчас идет крупное противостояние между сирийскими правительственными силами и протурецкими джихадистами. Последние не хотят уходить от трассы М4, поэтому и российские ВКС, и ракеты с артиллерийскими снарядами войск САР применяются для нанесения по ним ударов. Новая группировка была направлена из Турции, однако практически сразу после пересечения границы ее атаковал бомбардировщик РФ.