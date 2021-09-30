Особая специфика таких группировок как ИГ, «Аль-Каида» (запрещенные на территории России организации) в том, что они могут свободно переместится в другую страну если, потеряют контроль. Север Африки, а именно регион Сахеля постоянно подвергается террористическим атакам. Боевики свободно перемещаются между такими странами как Чад, Ливия, Мали, Алжир и Нигер через пустыню, где местные власти не контролируют границы.

Однако, российская «ЧВК Вагнера» готовится отрезать эту возможность у исламистов. По данным местных источников, военная колона «вагнеровцев» выдвинулась на юг Ливии, чтобы создать заслон в пустыне, который будет пресекать попытки боевиков перейти границу.

Стоит добавить, что у российских войск большой опыт в борьбе с международным терроризмом. Отечественные специалисты подготовили армию ЦАР для противостояния местным боевикам и вскоре все террористические группировки внутри страны были уничтожены.