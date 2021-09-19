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Представители ПФР рассказали, кто из российских пенсионеров сможет рассчитывать на надбавку к пенсионным выплатам в размере 1,6 тысячи рублей, начиная с 2022 года.

Согласно их словам, некоторые граждане получат дополнительную выплату за пенсионный стаж, превышающий тридцать лет. К ним относятся пенсионеры, решившие переехать в город из деревень. Размер прибавки составляет 25 процентов от базового значения пенсии. В текущем году она равна 1,5 тысячи рублям, а в грядущем составит 1,6 тысячи.

Эти деньги будут выплачивать пенсионерам, проработавшим на селе не менее тридцати лет и имеющим специальность, которая добавлена в список, представленный властями. Ранее у россиян забирали надбавки, если они решали переехать в город из деревни. Теперь же ее собираются давать всем сельским пенсионерам, независимо от их текущего места жительства.

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