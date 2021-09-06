Ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков сообщил о штрафах, которые россияне могут получить за подглядывание. Его слова передаёт РИА Недвижимость.

Так, специалист указал, что в понятие частной жизни входит всё, что происходит внутри жилого помещения. За намеренное подглядывание, сбор сведений или за разглашение какой-либо информации о человеке в случае, если на это не было получено согласия, грозит штраф. Размер штрафа может составлять до 200 тысяч рублей, кроме того, правонарушителя может ждать уголовная ответственность.

Но, как отметил юрист, доказать факт подглядывания довольно сложно. Это можно совершить при помощи встречного наблюдения. К примеру, если человека снимают, то он должен сделать тоже самое. Кроме того, специалист советует повесить на окнах непрозрачные шторы или жалюзи.

Ранее мы сообщали о том, что водителей могут начать штрафовать за установку звуковых усилителей и новых динамиков. Размер штрафа составляет 500 рублей.