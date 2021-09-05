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Представители МВД РФ отметили, что российские автомобилисты могут получить штраф в размере полутысячи рублей за установку звуковых усилителей и новых динамиков.

Ранее сразу несколько автопорталов заявили о том, что изменения, внесенные в аудиосистему авто, могут рассматриваться в рамках техрегламента о безопасности транспортных средств. В результате водителям нужно будет для начала получить разрешение в ГИБДД, а уже потом менять акустическое оборудование.

Позднее в ведомстве прокомментировали данную информацию. Отмечается, что штрафовать будут только в том случае, если данное оборудование будет нарушать положения по допуску машины к эксплуатации. Специалисты заявили, что установка дополнительных акустических устройств является изменением конструкции транспорта, способным повлиять на безопасность движения.

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