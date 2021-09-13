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Портал «Невские новости» ответил на самые частые вопросы, касающиеся вакцинации против гриппа.

Сейчас существуют трёх- и четырёхвалентные вакцины. В первом варианте препарат включает три штамма гриппа, во втором четыре. Отмечается, что состав вакцин понемногу изменяется ежегодно, так как вирус гриппа постоянно мутирует.

Проходить вакцинацию против гриппа необходимо тем людям, которые находятся в группе риска. Так, это дети и пожилые, а также женщины в положении. Кроме того, вакцину стоить ставить тем, у кого слабый иммунитет или хронические болезни.

Как отмечается, детям прививки ставят, как правило, в учебном заведении, детском саду или поликлинике. Прививка бесплатная. Взрослым людям прививки ставят в больницах или мобильных прививочных пунктах.

Отмечается, что на заболеваемость коронавирусом вакцина против гриппа не окажет никакого влияния.

Недавно специалисты объяснили, чем отличаются коронавирус и грипп. Как было отмечено, заболевания похожи, но коронавирус чаще может привести к тяжёлым последствиям.

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