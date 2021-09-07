Необходимость модернизации воздушного флота Вооруженных Сил Уругвая все еще остается в повестке дня. В частности, одним из главных кандидатов на замену A-37 Dragonfly и уже списанного IA-58 Pucará ВВС Уругвая является учебно-боевой штурмовик Як-130, предлагаемый Российской Федерацией уже несколько лет.

Латиноамериканский военный портал Zona-Militar сообщает, что предложение России не только остается в силе, но и обновлено. На этот раз предлагается версия Як-130, серьезно модернизированная по сравнению с первоначальным предложением

Издание указывает большой перечень улучшений:

На самолете установлен радар, которого не было в базовой версии.

Модернизированы авиационное оборудование и различные системы, в том числе блок оптического зондирования.

Включен новый комплект оборудования радиосвязи.

Расширена номенклатуры бортовых управляемых и неуправляемых средств поражения.

Установлена система самозащиты.

В числе обновленных систем вооружения Як-130 особо отмечаются управляемые ракеты малой и средней дальности, современный электрооптический/инфракрасный модуль для обнаружения и захвата целей, возможность несения управляемых авиабомб различного назначения К08БЭ, КАБ-500ОД, КАБ-500СЕ, КАБ-250ЛГ-Э, а также унифицированный контейнер УПК-23-250 с пушкой ГШ-23Л. Важными элементами оснащения самолета названы блок системы самообороны со станцией активного подавления помех и внешние топливные баки ПТБ-500.

Модернизированный вариант Як-130 позволяет использовать его в бою в нормальных и сложных метеоусловиях, как днем, так и ночью, а также в горных районах, благодаря новой РЛС. В то же время новые возможности позволяют осуществлять поиск, обнаружение и автоматическое сопровождение воздушных целей и над морем; быстрый поиск и автоматическое поражение видимых целей на дальностях и в условиях ближнего воздушного боя; такие, как нанесение ударов по морским надводным целям с использованием управляемого и ненаправленного оружия.

В свою очередь, РЛС в режиме «воздух-воздух» позволяет обнаруживать и автоматически сопровождать и воздушные, и надводные цели. При этом радар может быть связан с выносным модулем, оснащенным пулеметом СНПУ-130 на 120 патронов. В режиме «воздух-поверхность» РЛС позволяет обнаруживать неподвижные цели на поверхности, размером с эсминец, быстроходные катера или железнодорожный мост, а также обнаруживать движущиеся цели в категории бронированных и легких транспортных средств.