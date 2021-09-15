В ряде СМИ сообщили, что РФ оказывает помощь Индии в области создания истребителя-невидимки, предоставляя ей соответствующие технологии.

Данная информация была раскрыта индийскими военными во время встречи, на которой присутствовали специалисты SIDM и CAPS. Отмечается, что российские конструкторы поделились со своими индийскими коллегами схемами по созданию автопилота, с помощью которого самолет сможет перейти в режим горизонтального полета путем нажатия нескольких кнопок. Подобная функция имеется далеко не на всех западных машинах.

Гриш Деодхаре, руководитель ADA, также заявил, что в скором времени должны начаться подготовительные работы по созданию металла для корпуса истребителя Tejas MK2, который будет относиться к пятому поколению. В нем планируется использовать новейшие стелс-технологии.