Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ряде СМИ сообщили, что РФ оказывает помощь Индии в области создания истребителя-невидимки, предоставляя ей соответствующие технологии.

Данная информация была раскрыта индийскими военными во время встречи, на которой присутствовали специалисты SIDM и CAPS. Отмечается, что российские конструкторы поделились со своими индийскими коллегами схемами по созданию автопилота, с помощью которого самолет сможет перейти в режим горизонтального полета путем нажатия нескольких кнопок. Подобная функция имеется далеко не на всех западных машинах.

Гриш Деодхаре, руководитель ADA, также заявил, что в скором времени должны начаться подготовительные работы по созданию металла для корпуса истребителя Tejas MK2, который будет относиться к пятому поколению. В нем планируется использовать новейшие стелс-технологии.

Вам может понравиться

Появилось видео авиаудара российского Су-24 по террористам в Сирии

В Интернете был размещен видеоролик, на котором демонстрируется, как штурмовик Су-24 российских ВКС осуществляет авиаудар по позициям боевиков в Идлибе (Сирия). Согласно сведениям, опубликованным новостным порталом «Avia.pro», данная воздушная атака

Африканские СМИ сообщили о прибытии в Мали «ЧВК Вагнера»

Бойцы российской ЧВК работают на границе Мали с Буркина-Фасо. С 2012 года в Мали наблюдается рост террористической активности, который был спровоцирован беспорядками северян-туарегов. Сегодня в Мали действует целый ряд группировок,

Владимир Путин сформировал новую военную коалицию вокруг РФ в ответ на усиление НАТО

Сергей Ознобищев, российский политолог, считает, что Владимиру Путин, лидеру РФ, удалось сформировать новую военную коалицию в противовес западному военно-политическому блоку. Эксперт напомнил, что в военных маневрах «Запад-2021», которые в настоящее
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 сентября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 15 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 15 °C | Королев: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 26 °C | Подольск: погода, 15 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир: погода, 15 сентября – ясно, до 26 °C |