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Дмитрий Шугаев, глава ФСВТС РФ, в рамках беседы с журналистами РИА «Новости» отметил, что Россия до конца нынешнего года отправит во Вьетнам самолеты Як-130, выполнив тем самым ранее заключенный контракт.

Согласно его словам, на международном рынке вооружения спрос на учебно-боевые самолеты, произведенные в РФ, крайне высок. Основная причина этому заключается в отличном соотношении эффективности и цены Як-130. Он добавил, что поставки вьетнамским заказчикам будут завершены в течение 2021 года.

В СМИ напоминают, что около двух лет назад вьетнамские власти решили приобрести у Москвы несколько учебно-боевых воздушных судов на сумму более 350 000 000 долларов. Согласно подписанному контракту, Вьетнам обязался купить, как минимум, 12 летательных аппаратов Як-130. Предполагается, что они заменят L-39, произведенные еще в Чехословакии и находившиеся на вооружении вьетнамских ВВС около 40 лет.

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