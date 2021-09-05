Дмитрий Шугаев, руководитель ФСВТС, отметил, что в РФ не против сотрудничества с КНР в сфере поставок современных истребителей Су-35.

Согласно его словам, на данный момент времени Пекин не отправлял дополнительных заявок на покупку новых партий боевых самолетов. При этом в России готовы при необходимости продолжить партнерство с китайской стороной в случае получения необходимых обращений. Он добавил, что Су-35 представляет собой один из наиболее востребованных истребителей на мировом рынке.

Зарубежные клиенты регулярно отправляют заявки на данный самолет, связанные с его приобретением или проведением демонстрационных полетов. Некоторые партнеры также изъявляют желание посетить предприятие, на котором изготавливаются данные истребители, относящиеся к поколению 4++.