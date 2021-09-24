Россия продолжает атаковать боевиков в сирийской провинции Идлиб. Она использует для этого все силы и средства, имеющиеся в распоряжении войск. Так, совсем недавно российские военные нанесли точный удар по автомобилю с лидерами протурецких террористических группировок.

Портал Avia.Pro сообщает, что для этой цели применялся беспилотник-камикадзе «Ланцет». Он с хирургической точностью угодил прямо в авто и уничтожил как минимум двоих находящихся в нем боевиков.

Авторы портала утверждают, что у российских военных была точная информация о террористах, которые ехали в автомобиле. Также они точно знали время появления машины на месте атаки, поэтому любые неожиданности были исключены.

Также на портале размещено две видеозаписи, на которых можно наблюдать за полетом «Ланцета». Это барражирующие боеприпасы активно применяются против террористов в Сирии и давно успели зарекомендовать себя только с положительной стороны.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном разрыве соглашения между РФ и Турцией из-за повышенной активности боевиков в южной части провинции Идлиб.