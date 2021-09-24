Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия начала в Сирии переговоры с курдами, что совершенно не понравилось турецкой стороне, сообщает портал Avia.Pro. Анкара считает этот ход РФ контрмерой, направленной на то, чтобы вытеснить Турцию из Арабской Республики.

В ходе переговоров между российской стороной и курдами обсуждаются вопросы создания автономии. Кроме того, РФ обещает, что сирийские правительственные силы будут обеспечивать безопасность курдов, которые в Турции считаются террористами.

Но и это еще не все. Помимо переговоров с курдскими группировками, Москва намерена разорвать соглашение с Анкарой по Сирии. Все дело в том, что Турция должна была передать под контроль российских войск все территории, расположенные южнее трассы М4. Однако в провинции Идлиб по-прежнему бесчинствуют протурецкие джихадисты. Сирийские войска в сотрудничестве с российскими ВКС наносят по ним удары, заставляя отступить, однако этот процесс несколько затягивается.

Вам может понравиться

Минобороны Украины: ВСУ не собирается реализовывать на Донбассе силовой сценарий

ВСУ не собираются начинать полномасштабное наступление на самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Несмотря на то, что армия имеет все необходимое, чтобы захватить неподконтрольные Киеву республики, она этого делать не будет, так

InfoBrics: Украина сильно рискует, проводя антироссийские учения Rapid Trident

Соединенные Штаты после Афганистана так ничему и не научились, пишет эксперт издания InfoBrics Лукас Лейрос. Он напоминает, что американцы трусливо сбежали из Кабула и фактически сдали страну террористам, однако продолжают

Сенаторы США разработали проект резолюции о “злонамеренной деятельности России” против Украины

Россия ведет против Украины «злонамеренную деятельность» и обязана прекратить ее как можно скорее, говорится в проекте резолюции американских сенаторов, разработанном в честь 30-летия со дня независимости страны. В документе сообщается
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 сентября – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 24 сентября – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 сентября – небольшой дождь, до 13 °C | Королев: погода, 24 сентября – пасмурно, до 13 °C | Подольск: погода, 24 сентября – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир: погода, 24 сентября – небольшой дождь, до 15 °C |