Россия начала в Сирии переговоры с курдами, что совершенно не понравилось турецкой стороне, сообщает портал Avia.Pro. Анкара считает этот ход РФ контрмерой, направленной на то, чтобы вытеснить Турцию из Арабской Республики.

В ходе переговоров между российской стороной и курдами обсуждаются вопросы создания автономии. Кроме того, РФ обещает, что сирийские правительственные силы будут обеспечивать безопасность курдов, которые в Турции считаются террористами.

Но и это еще не все. Помимо переговоров с курдскими группировками, Москва намерена разорвать соглашение с Анкарой по Сирии. Все дело в том, что Турция должна была передать под контроль российских войск все территории, расположенные южнее трассы М4. Однако в провинции Идлиб по-прежнему бесчинствуют протурецкие джихадисты. Сирийские войска в сотрудничестве с российскими ВКС наносят по ним удары, заставляя отступить, однако этот процесс несколько затягивается.