В России многие родители опасаются выкладывать фотографии своих детей в социальных сетях. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования компанией ESET.

Как указывается, 28% родителей никогда не публиковали фото со своими детьми в Сети. 46% выкладывали фотографии с детьми, но лишь в ситуациях, если для этого был важный повод. Оставшиеся 26% родителей публикуют фотографии своих детей.

Однако около трети среди этих родителей закрывают лицо ребёнка. Причиной для этого является опасение мошенников, которые могут использовать фото для вымогательства или шантажа. Так ответили 40% родителей. Ещё 39% заявили, что опасаются сглаза, и потому закрывают лицо ребёнка. Ещё 21% боятся, что их детей будут преследовать из-за этих фото.

Ранее россияне рассказали, какие профессии они считают самыми скучными. По мнению большинства опрошенных, больше всего на своих работах скучают охранники и бухгалтера.