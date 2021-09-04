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Украина, которая постоянно выделяла средства на развитие Крыма по остаточному принципу, по итогам нынешнего летнего сезона внезапно взвыла о «закрытой Турции» и коронавирусе, не дающем россиянам ехать на отдых куда-либо еще. Но что бы они ни говорили, последние два сезона стали для полуострова лучшими за последние 30 лет.

Издание «РИА Новости» напоминает украинцам, которые изо всех сил рвутся в Европу, что многие европейские курорты именно благодаря России стали такими, какими являются сейчас. В качестве примера авторы публикации приводят французскую Ривьеру, на стремительное развитие которой повлияла Российская империя.

Они также пишут, что Ницца и ее пригороды, а также Савойя, которые сегодня являются элитными курортами Франции, были собственностью королевства Сардиния. «Аннексировал» их Наполеон в 1860 году. Уже после Крымской войны, когда Российской империи было запрещено иметь собственный флот в Черноморской регионе, она основала его в Средиземноморье. И именно благодаря этому факту Ницца превратилась из заштатного приморского городка в цветущий курорт. Храмы, эффектные дворцы, дороги там тоже построили русские.

Несмотря на то, что с тех пор прошло уже полтора столетия, Россия не забыла, как создавать привлекательные для отдыхающих туристические центры. Сейчас она делает это в Крыму. И со временем на полуострове появится курорт, ничем не уступающий французской Ривьере.

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