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В ответ на использование Россией на учениях «Запад-2021» боевых роботов «Платформа-М» немецкая компания Rheinmetall показала свой наземный беспилотник, который был создан в сотрудничестве с MBDA.

Этот робот под названием Mission Master XT имеет пусковую установку с боезарядами Brimstone. Она может стрелять как одиночными ракетами, так и залпами, что дает возможность максимально точно поразить одну цель или сразу несколько мишеней.

Кроме того, немецкие беспилотники способны выполнять ряд других задач – устраивать засады, оказывать огневую поддержку сухопутным силам, атаковать и подавлять войска противовоздушной обороны потенциального противника, наносить удары.

По внешнему виду Mission Master XT представляет собой компактный броневик, который обладает потрясающей устойчивостью и проходимостью. Он может с полной боевой нагрузкой форсировать водные преграды, а также перемещаться в условиях полного бездорожья на высокой скорости.

Беспилотник абсолютно автономен. Его оснащают системой PATH, включающей себя алгоритмы и датчики для оценки состояния окружающей среды. Это позволяет выстраивать маршрут, а также обеспечивает повышенную «самостоятельность» роботизированного комплекса.

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