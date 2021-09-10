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Группа специалистов из США спроектировала лазер, который может «рассмотреть» пространство и находящиеся в нем объекты сквозь отверстие размером с замочную скважину.

Новая технология была названа визуализацией за пределами прямой видимости. Схожие разработки демонстрировались и раньше, однако большинство из них были неточными. Новая система посылает лазерный луч, рассеивающийся от противоположной стены комнаты, а при его возвращении она проводит анализ и показывает внутреннее пространство помещения, используя особые алгоритмы.

Если луч обнаруживает какой-либо объект, то он воссоздает его образ. Однако вещь должна быть неподвижной для ее улавливания лазером. Исследователи уверены, что их технология пригодится полицейским и бойцам спецназа для проверки помещений перед их штурмом. Для этого им нужно сделать лишь одну дырку. Новую систему можно также установить на беспилотные машины для обнаружения препятствий.

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  • Анна
  • 09.09.2021
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