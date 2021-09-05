Владимир Путин назвал ерундой и чушью ту шумиху, которую СМИ раздули по поводу школьника, поправившего его на открытом уроке 1 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также заметил, что «сам по себе момент был неординарный».

«Действительно совершенно блестящий мальчишка. И чувствуется, что он историю знает как свои пять пальцев. И он получает от этого удовольствие», – заявил Песков.

Он отметил, что после открытого урока пресса раздула настоящую шумиху под влиянием слишком эмоциональной реакции.

«Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», – заявил пресс-секретарь Кремля.

Напомним, что одиннадцатиклассник Никанор Толстых поправил президента, рассказывающего об истории России. Он заявил, что глава государства назвал Северную войну Семилетней. Путин с улыбкой поблагодарил школьника.