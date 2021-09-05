читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Владимир Путин назвал ерундой и чушью ту шумиху, которую СМИ раздули по поводу школьника, поправившего его на открытом уроке 1 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также заметил, что «сам по себе момент был неординарный».

«Действительно совершенно блестящий мальчишка. И чувствуется, что он историю знает как свои пять пальцев. И он получает от этого удовольствие», – заявил Песков.

Он отметил, что после открытого урока пресса раздула настоящую шумиху под влиянием слишком эмоциональной реакции.

«Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», – заявил пресс-секретарь Кремля.

Напомним, что одиннадцатиклассник Никанор Толстых поправил президента, рассказывающего об истории России. Он заявил, что глава государства назвал Северную войну Семилетней. Путин с улыбкой поблагодарил школьника.

Вам может понравиться

“Викингу”, штурмовавшему Капитолий, грозит 20 лет тюремного заключения

Американец Джейкоб Энтони Чансли, который хорошо запомнился по медвежьей шапке с рогами в день штурма Капитолия 6 января, может оказаться в тюрьме на срок до 20 лет. Приговор ему вынесут

Актёра Павла Майкова “омолодили” при помощи нейросетей для сериала “Контакт”

9 сентября на видеосервисе PREMIER состоится премьера сериала «Контакт». В одной из серий актёру Павлу Майкову, исполнившему главную роль, при помощи нейросетей «сбросили» 15 лет. Как сообщается, в этом эпизоде
  • Анна
  • 04.09.2021
  • читать 1 минуту

ЦИК отправил в Королев оперативную группу для предотвращения фальсификаций на выборах в Госдуму

В город Королев Московской области отправилась оперативная группа Центризбиркома, которая проверит информацию о грубых нарушениях, допущенных во время предвыборной кампании. Данные о них поступили в ЦИК от издания «Новая газета».
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 сентября – небольшая облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 5 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 5 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | Подольск: погода, 5 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 5 сентября – небольшая облачность, до 22 °C |