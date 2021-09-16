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Владимир Путин, российский лидер, отметил, что в его ближайшем окружении SARS-CoV-2 заразились, как минимум, несколько десятков человек. Ранее он решил уйти на самоизоляцию.

В рамках встречи лидеров стран-участниц ОДКБ, в которой президент РФ смог принять участие путем организации видеоконференции, Путин добавил, что ему жаль, что он не смог лично посетить Душанбе. Однако он считает, что это не помешает ему обсудить главные вопросы, стоящие перед организацией.

В СМИ напоминают, что глава российского государства решил уйти на карантин 14 сентября. Он отметил, что ранее долго общался с одним из сотрудников президентского аппарата, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Путин добавил, что этот служащий поздно сделал повторную прививку, из-за чего COVID-19 смог проникнуть в организм.

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