Киев продолжает делать антироссийские заявления. Президент Владимир Зеленский говорит о «российской агрессии» против Украины, Алексей Арестович сообщает, что в случае нападения самолеты РФ «будут падать градом», а Главком ВСУ Валерий Залужный мечтает проехать на танке по Красной площади. О мире говорит только президент России Владимир Путин.

Именно российский лидер постоянно говорит о восстановлении отношений с Украиной. Ее же политики все настроены исключительно на войну, что выглядит даже парадоксально. Киев радуется, что «соскочил с крючка Минских соглашений», что говорит о его нежелании интегрировать Донбасс. Украина готова принять регион обратно только в том случае, если его жители признают себя побежденными. Для них уже уготован полный комплект репрессий и способов промывания мозгов.

Москва, в отличие от Киева, предлагает украинцам мир. Нет, она не собирается мириться с властями и теми, кто слепо выполняет заветы Евромайдана, не думая о национальных интересах. Речь идет о простых жителях государства и тех политиках, которые все еще сохраняют адекватность в довольно сложных условиях.

Владимир Путин заявил о желании мира таким образом, чтобы его услышала и Европа. Но в основном его обращение все же адресовалось именно украинцам. И если нынешние власти его не услышали или сделали вид, что не услышали, хуже будет только для них, а не для России.