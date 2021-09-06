читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев продолжает делать антироссийские заявления. Президент Владимир Зеленский говорит о «российской агрессии» против Украины, Алексей Арестович сообщает, что в случае нападения самолеты РФ «будут падать градом», а Главком ВСУ Валерий Залужный мечтает проехать на танке по Красной площади. О мире говорит только президент России Владимир Путин.

Именно российский лидер постоянно говорит о восстановлении отношений с Украиной. Ее же политики все настроены исключительно на войну, что выглядит даже парадоксально. Киев радуется, что «соскочил с крючка Минских соглашений», что говорит о его нежелании интегрировать Донбасс. Украина готова принять регион обратно только в том случае, если его жители признают себя побежденными. Для них уже уготован полный комплект репрессий и способов промывания мозгов.

Москва, в отличие от Киева, предлагает украинцам мир. Нет, она не собирается мириться с властями и теми, кто слепо выполняет заветы Евромайдана, не думая о национальных интересах. Речь идет о простых жителях государства и тех политиках, которые все еще сохраняют адекватность в довольно сложных условиях.

Владимир Путин заявил о желании мира таким образом, чтобы его услышала и Европа. Но в основном его обращение все же адресовалось именно украинцам. И если нынешние власти его не услышали или сделали вид, что не услышали, хуже будет только для них, а не для России.

Вам может понравиться

НАТО не поддерживает создание сил быстрого реагирования ЕС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не против инициативы Европы выработать единую оборонную политику. В то же время он считает, что создание сил быстрого реагирования ЕС – это лишнее, пишет немецкое издание

Захарова оценила желание США отомстить за теракт в Кабуле

Соединенные Штаты вошли в Афганистан 20 лет назад с миссией возмездия за теракт 11 сентября. После вывода войск они продолжат мстить Кабулу за каждый свой провал и за испытанный позор,

India Today: Индия собирается взять в аренду у России еще одну атомную подводную лодку

Индия намерена укрепить свои военно-морские силы, чтобы успешно противостоять Китаю. Для этой цели ей потребуется арендовать у России атомную подводную лодку, на которую Нью-Дели строит «интригующие планы». Два года назад
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 6 сентября – переменная облачность, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 сентября – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 сентября – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 6 сентября – ясно, до 18 °C | Подольск: погода, 6 сентября – небольшая облачность, до 11 °C | Армавир: погода, 6 сентября – пасмурно, до 15 °C |