На встрече в Сочи президент России Владимир Путин посоветовал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану воспользоваться для ревакцинации от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Тот в ответ заявил, что уже прошел процедуру ранее.

«Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, – “Спутником”», – дал рекомендацию российский президент.

Встреча глав государств прошла в Сочи и продлилась около двух часов. Точное ее содержание пока не раскрывается. Известно, что лидеры планировали обсудить разногласия по Сирии, ситуацию в Закавказье и Афганистане, конфликт в Ливии. Кроме того, в повестке встречи упоминалось обсуждение тем, связанных с сотрудничеством между Россией и Турцией в экономике, торговле и политической сфере.