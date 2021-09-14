Во время вручения госнаград двукратный чемпион и серебряный призер Паралимпийских игр в Токио по плаванию Андрей Николаев обратился к российскому президенту Владимиру Путину с шуточной просьбой.

Так, Путин совершал подпись медалей спортсменов, и в это время Николаев обратился к нему с просьбой также расписаться и на одной из страниц его паспорта. В ответ на это Путин заявил, что паспорт является документом и портить его нельзя. Спортсмен пошутил, что в этом случае в стране будет сразу два паспорта с подписью Путина – у самого президента и у него.

Также во время этой встречи Путин выразил сборной благодарность за полученные результаты и сообщил, что каждая медаль доказывает спортивное величие России. Кроме того, он отметил, что власти всегда будут поддерживать паралимпийцев.

Недавно Владимир Путин прокомментировал ситуацию, когда школьник поправил его на открытом уроке. По его словам, поднятая шумиха является ерундой и чушью.